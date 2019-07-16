В июне оклад и надбавка "за интенсивность труда" Гройсмана уменьшились

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана, который в мае заработал 37,5 тысяч гривен, за июнь составила 35,7 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Гройсману в июне, составила 35 708 гривен, из них должностной оклад - 12 168 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 745 гривен, надбавка за интенсивность труда - 5 476 гривен, индексация - 583 гривны, командировочные - 10 222 гривны, отпускные - 2 513 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 6 963 гривны.\r\nФактическая сумма, полученная премьером, составила 28 745 гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 мая Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку, однако Верховная Рада отказалась отправить его в отставку.\r\nТем временем Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером.