В июне оклад и надбавка "за интенсивность труда" Гройсмана уменьшились

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана, который в мае заработал 37,5 тысяч гривен, за июнь составила 35,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гройсману в июне, составила 35 708 гривен, из них должностной оклад - 12 168 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 745 гривен, надбавка за интенсивность труда - 5 476 гривен, индексация - 583 гривны, командировочные - 10 222 гривны, отпускные - 2 513 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 6 963 гривны.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 28 745 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку, однако Верховная Рада отказалась отправить его в отставку.

Тем временем Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером.