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  • В Минрегионстрое рассказали, когда начнут действовать новые нормы пожарной безопасности в отелях
20 августа 2019, вторник, 13:42 113
Политика 2019-08-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Минрегионстрое рассказали, когда начнут действовать новые нормы пожарной безопасности в отелях

В Минрегионстрое рассказали, когда начнут действовать новые нормы пожарной безопасности в отелях

Изменения в государственные строительные нормы относительно проектировки гостиниц, в том числе относительно пожарной безопасности в таких зданиях, вступят в силу 1 октября.

Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.

В частности, должен быть обеспечен подъезд пожарных машин к зданию гостиницы, к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам.

Гостиницы должны быть оборудованы системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и системами пожаротушения тонкораспыленной водой.

Новыми нормами разрешается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий другого предназначения и жилых домов 1-3 степени огнестойкости при условии отделения таких гостиниц в отдельные противопожарные отсеки и предусмотрения отдельных путей эвакуации.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

Также прокуратура сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио стар" в Одессе в нарушении требований пожарной безопасности.

Тем временем 8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар".

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