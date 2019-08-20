Правоохранители задержали подозреваемого в "минировании" отделения полиции в Запорожье

Сотрудники Национальной полиции задержали 39-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении о минировании Заводского отделения полиции в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.



По данным ведомства, 19 августа около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что административное здание Заводского отделения полиции заминировано.

Работники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.



В ходе поисков правоохранители установили подозреваемого – ранее судимого местного жителя.



Начато расследование по признакам ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).



Планируется сообщить задержанному о подозрении в данном преступлении.





Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах.



Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.