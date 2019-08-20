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20 августа 2019, вторник, 12:09 46
Силовые структуры 2019-08-20T12:10:58+03:00
Українські Новини
Правоохранители задержали подозреваемого в "минировании" отделения полиции в Запорожье

Правоохранители задержали подозреваемого в "минировании" отделения полиции в Запорожье

Сотрудники Национальной полиции задержали 39-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении о минировании Заводского отделения полиции в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 19 августа около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что административное здание Заводского отделения полиции заминировано.
Работники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

В ходе поисков правоохранители установили подозреваемого – ранее судимого местного жителя.

Начато расследование по признакам ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Планируется сообщить задержанному о подозрении в данном преступлении.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах.

Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

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