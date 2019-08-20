Председатель НАПК в июле заработал 258 тыс. гривен

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в июле составила 258 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 29,1 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 14,6 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 29,1 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 4,4 тыс. гривен, индексация - 140,05 гривен, оплата в среднем за период отпуска, командировки, временное недееспособности или материальной помощи на оздоровления - 180,6 тыс. гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за июль 86,5 тыс. гривен (оклад - 34,3 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,4 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 34,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 5,2 тыс. гривен, индексация - 215 гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала за июль 91,3 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за июль 91,3 тыс. гривен и 180,4 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя НАПК Мангула в июне составила 118 тыс. гривен.

НАПК нашел у Смолия в декларации нарушения на 18 млн гривен.

Также суд возобновил дело против Корчак по премиям в НАПК.