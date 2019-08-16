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16 августа 2019, пятница, 08:00 102
Силовые структуры 2019-08-16T08:04:59+03:00
Українські Новини
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак

Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак

Наталья Корчак
Наталья Корчак

Соломенский районный суд отменил постановление Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении Корчак на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

По мнению заявителя принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

В частности, заявитель отметил, что после отмены постановления судьей предыдущего постановления детектива о закрытии уголовного производства, детективом была проведено единственное следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства «делегировали» ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий членам.

Никаких других действий по установлению фактических обстоятельств детективом осуществлено не было, в частности, детектив не получал и не проводил самостоятельный анализ указанных решений НАПК, не получал и не осуществил анализ документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам НАПК, не провел допросов других членов НАПК и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

Кроме того, заявитель отметил, что в деле не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия, в частности, не было получено ни одного временно доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК и имеют значение для данного уголовного производства.

Детектив НАБУ отметил в своих пояснениях, что Корчак, занимая должность председателя НАПК, действовала в пределах предоставленных ей законом полномочий и способом, предусмотренным законами Украины, и осознавая существование определенных противоречий правовых норм, обратилась за разъяснением к соответствующим органам и после получения ответа утвердила порядок, которым устанавливались надбавки за выслугу лет, за интенсивность труда, премии, материальная помощь на оздоровление, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме того, детектив НАБУ отметил, что согласно акту Счетной палаты от 27.07.2017р. № 07-10 / 6 о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета НАПК за 2016-2017 годы, нарушений и отклонений не выявлено.

Однако, 20 июня суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.

Как сообщали Українськi Новини, САП отказалась согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

НАБУ просило Холодницкого согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.

 

 

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