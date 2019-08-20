Голова НАЗК в липні заробив 258 тис. гривень

Заробітна плата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Мангула в липні склала 258 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула склав 29,1 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 14,6 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 29,1 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 4,4 тис. гривень, індексація - 140,05 гривень, оплата в середньому за період відпустки, відрядження, тимчасова недієздатність або матеріальна допомога на оздоровлення - 180,6 тис. гривень.

Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк заробив за липень 86,5 тис. гривень (оклад - 34,3 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 12,4 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 34,4 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 5,2 тис. гривень, індексація - 215 гривень).

Колишній голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила за липень 91,3 тис. гривень.

Члени НАПК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за липень 91,3 тис. гривень та 180,4 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови НАЗК Мангула в червні становила 118 тис. гривень.

НАЗК знайшов у Смолія в декларації порушення на 18 млн гривень.

Суд поновив справу проти Корчак премій в НАЗК.