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09 июля 2019, вторник, 14:02 2254 Документ
Судебная власть 2019-07-09T14:03:14+03:00
Українські Новини
Председатель НАПК Мангул увеличил свою зарплату в несколько раз за счет интенсивного труда и выслуги лет

Председатель НАПК Мангул увеличил свою зарплату в несколько раз за счет интенсивного труда и выслуги лет

Александр Мангул. Фото: rian
Александр Мангул. Фото: rian

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в июне составила 118,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 44,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 22,3 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 44,6 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 6,7 тыс. гривен, индексация - 205,5 гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за июнь 86,5 тыс. гривен (оклад - 34,3 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,4 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 34,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 5,2 тыс. гривен, индексация - 168 гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала за июнь 91 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за июнь 91 тыс. гривен и 75 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, председатель НАПК Мангул в апреле заработал 114 тыс. гривен, в марте Мангул также заработал 114 тыс. гривен.

Год назад главу НАПК обвинили в "сливе" информации для создания заказных материалов в СМИ.

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