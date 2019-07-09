Председатель НАПК Мангул увеличил свою зарплату в несколько раз за счет интенсивного труда и выслуги лет

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в июне составила 118,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 44,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 22,3 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 44,6 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 6,7 тыс. гривен, индексация - 205,5 гривен.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за июнь 86,5 тыс. гривен (оклад - 34,3 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,4 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 34,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 5,2 тыс. гривен, индексация - 168 гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала за июнь 91 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за июнь 91 тыс. гривен и 75 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, председатель НАПК Мангул в апреле заработал 114 тыс. гривен, в марте Мангул также заработал 114 тыс. гривен.

Год назад главу НАПК обвинили в "сливе" информации для создания заказных материалов в СМИ.