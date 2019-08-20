Рубль у київських обмінниках обвалився

У вівторок, 20 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 19 серпня, знизився на 5 копійок і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 2 копійки і склав 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках за станом на 20 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,97 Максимальний 3,78 5,00 Мінімальний 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Також на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.