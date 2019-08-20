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20 серпня 2019, вівторок, 10:45 22
Економіка 2019-08-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках обвалився

Рубль у київських обмінниках обвалився

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 20 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 19 серпня, знизився на 5 копійок і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 2 копійки і склав 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках за станом на 20 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,43 3,97
Максимальний 3,78 5,00
Мінімальний 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Також на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

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