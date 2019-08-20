Рубль у київських обмінниках обвалився

У вівторок, 20 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 19 серпня, знизився на 5 копійок і становить 3,43 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу знизився на 2 копійки і склав 3,97 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках за станом на 20 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТакож на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.