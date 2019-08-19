Экспертиза подтвердила разговор Курченко с Саакашвили, расследование возобновят, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, экспертиза подтвердила аутентичность записей разговоров находящегося в розыске бизнесмена Сергея Курченко и экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили, следствие будет возобновлено.\r\nОб этом Луценко сказал в интервью изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.\r\n"Буквально на прошлой неделе ГПУ получила наконец экспертизу, подтверждающую, что разговор Курченко и Саакашвили, который носит признаки государственной измены, не смонтирован, а голоса соответствуют голосам Курченко и Саакашвили", - сообщил генпрокурор.\r\nЭкспертизу провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции.\r\nПосле получения результатов экспертиз следствие намерено активизировать расследование против Саакашвили.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.\r\n5 декабря 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко. ГПУ опубликовало разговор якобы Саакашвили с Курченко.\r\nСаакашвили отрицает свое знакомство с Курченко, а Луценко заявил, что Саакашвили получил $0,5 млн от бизнесмена Курченко.