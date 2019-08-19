Экспертиза подтвердила разговор Курченко с Саакашвили, расследование возобновят, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, экспертиза подтвердила аутентичность записей разговоров находящегося в розыске бизнесмена Сергея Курченко и экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили, следствие будет возобновлено.

Об этом Луценко сказал в интервью изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

"Буквально на прошлой неделе ГПУ получила наконец экспертизу, подтверждающую, что разговор Курченко и Саакашвили, который носит признаки государственной измены, не смонтирован, а голоса соответствуют голосам Курченко и Саакашвили", - сообщил генпрокурор.

Экспертизу провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции.

После получения результатов экспертиз следствие намерено активизировать расследование против Саакашвили.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.

5 декабря 2017 года Генеральная прокуратура вручила сообщение о подозрении Саакашвили в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко. ГПУ опубликовало разговор якобы Саакашвили с Курченко.

Саакашвили отрицает свое знакомство с Курченко, а Луценко заявил, что Саакашвили получил $0,5 млн от бизнесмена Курченко.