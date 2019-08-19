Новий міст у Дніпрі повністю перекрили до середини вересня: як об'їхати

Комунальні служби Дніпра повністю, включаючи пішоходів і велосипедистів, вирішили перекрити Новий міст через реконструкцію з 21 серпня до 14 вересня, коли його мають відкрити.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Дніпровсько міській раді.\r\nПерекриття пов'язане з проведенням планових технологічних робіт підвищеної небезпеки.\r\nВсіх учасників дорожнього руху просять планувати свій маршрут, враховуючи цю інформацію.\r\nТакож міськрада нагадала, що з 7:00 до 20:00 курсують безкоштовні річкові трамваї.\r\nВони відправляються від вул. Малиновського, йдуть на Січеславську Набережну і навпаки.\r\nВід 7:00 до 10:00 курсують 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин), із 10:00 до 17:00 - 2 катери (інтервал 20-30 хвилин), із 17:00 до 20:00 - 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин).\r\nПопередньо, повна вартість ремонту моста оцінюється в 458 млн гривень, роботи було розпочато влітку 2017 року.\r\nНовий міст з'єднує лівий берег Дніпра із центром міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту 14 вересня.\r\nТим часом у скандальному пішохідному мосту в Києві завелися мухи - їх видно під склом.