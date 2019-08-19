Новий міст у Дніпрі повністю перекрили до середини вересня: як об'їхати

Комунальні служби Дніпра повністю, включаючи пішоходів і велосипедистів, вирішили перекрити Новий міст через реконструкцію з 21 серпня до 14 вересня, коли його мають відкрити.

Про це Українським Новинам повідомили в Дніпровсько міській раді.

Перекриття пов'язане з проведенням планових технологічних робіт підвищеної небезпеки.

Всіх учасників дорожнього руху просять планувати свій маршрут, враховуючи цю інформацію.

Також міськрада нагадала, що з 7:00 до 20:00 курсують безкоштовні річкові трамваї.

Вони відправляються від вул. Малиновського, йдуть на Січеславську Набережну і навпаки.

Від 7:00 до 10:00 курсують 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин), із 10:00 до 17:00 - 2 катери (інтервал 20-30 хвилин), із 17:00 до 20:00 - 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин).

Попередньо, повна вартість ремонту моста оцінюється в 458 млн гривень, роботи було розпочато влітку 2017 року.

Новий міст з'єднує лівий берег Дніпра із центром міста.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту 14 вересня.

Тим часом у скандальному пішохідному мосту в Києві завелися мухи - їх видно під склом.