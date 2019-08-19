Киев и Иерусалим откроют центры развития высоких технологий, - премьер Израиля

Украина Израиль намерены сотрудничать в вопросе развития высоких технологий после того, как также договорились изучать языки - иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских

Об этом сообщили Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного заявления для СМИ после переговоров в Киеве, передают Українськi Новини.

Нетаньяху отметил, что в настоящее время квинтэссенцией развития любой страны являются инновации и у Украины есть большие возможности для этого.

По его словам, на данный момент израильские компании сотрудничают с около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых.

"Принято решение: в Киеве и Иерусалиме нужно открывать специальные центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей индустрии высоких технологий. Мы будем осуществлять совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что совместное развитие высоких технологий наряду с расширением свободной торговли даст дальнейшие возможности для развития двух стран.

Зеленский пригласил израильские компании инвестировать в Украину, в частности в строительство дорог и инфраструктурные проекты, в развитие медицины и образовательной сферы, энергообеспечение и высокие технологии.

Нетаньяху сказал, что доволен визитом в Украину и ждет продолжения сотрудничества.

Он пригласил Зеленского посетить Иерусалим, добавив, что это может произойти уже на следующей неделе или в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.

Тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.