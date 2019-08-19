подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 августа 2019, понедельник, 16:27 23
Внешняя политика 2019-08-19T16:51:30+03:00
Українські Новини
Киев и Иерусалим откроют центры развития высоких технологий, - премьер Израиля

Киев и Иерусалим откроют центры развития высоких технологий, - премьер Израиля

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Фото: сайт Президента Украины

Украина Израиль намерены сотрудничать в вопросе развития высоких технологий после того, как также договорились изучать языки - иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских.

Об этом сообщили Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного заявления для СМИ после переговоров в Киеве, передают Українськi Новини.

Нетаньяху отметил, что в настоящее время квинтэссенцией развития любой страны являются инновации и у Украины есть большие возможности для этого.

По его словам, на данный момент израильские компании сотрудничают с около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых.

"Принято решение: в Киеве и Иерусалиме нужно открывать специальные центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей индустрии высоких технологий. Мы будем осуществлять совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что совместное развитие высоких технологий наряду с расширением свободной торговли даст дальнейшие возможности для развития двух стран.

Зеленский пригласил израильские компании инвестировать в Украину, в частности в строительство дорог и инфраструктурные проекты, в развитие медицины и образовательной сферы, энергообеспечение и высокие технологии.

Нетаньяху сказал, что доволен визитом в Украину и ждет продолжения сотрудничества.

Он пригласил Зеленского посетить Иерусалим, добавив, что это может произойти уже на следующей неделе или в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.

Тем временем жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

Больше новостей о: Израиль Технологии Биньямин Нетаньяху высокие технологии Украина-Израиль

Архив
Новости
В Киеве заминировали Центральный вокзал и автостанцию 16:52
Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник 16:50
В Украине 65% лифтов работают уже более 25 лет 16:50
Олигархи используют Зеленского для принятия скандального закона "О концессии", - СМИ 16:42
Пенный фонтан. Фото: КП СЗН Подольского района
На Подоле в Киеве вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки 16:28
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Верховный Суд признал законным введение моратория на русскоязычный культурный продукт во Львовской области 14:00
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Ломаченко. Фото: пресс-служба
Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем 18:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok