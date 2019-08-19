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19 августа 2019, понедельник, 09:30 619
Мир 2019-08-19T09:31:01+03:00
Українські Новини
Трамп подтвердил прессе, что хочет купить у Дании Гренландию

Трамп подтвердил прессе, что хочет купить у Дании Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что до этого действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически. "Но это не тема номер один в повестке дня", - добавил Трамп. Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.

До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.

Тем временем, Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН.

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