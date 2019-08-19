Трамп подтвердил прессе, что хочет купить у Дании Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что до этого действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами. Об этом сообщает Reuters.\r\nКак отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически. "Но это не тема номер один в повестке дня", - добавил Трамп. Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.\r\nДо этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.\r\nПо некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.\r\nРанее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.\r\nНапомним, ранее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.\r\nТем временем, Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН.