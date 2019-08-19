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19 серпня 2019, понеділок, 08:18 175
Силові структури 2019-08-19T09:15:02+03:00
Українські Новини
У справі пожежі в "Токіо Стар" поліція затримала ще трьох

У справі пожежі в "Токіо Стар" поліція затримала ще трьох

Готель
Готель "Токіо Стар" в Одесі. Фото: "Думська"

Біля пожежі в "Токіо Стар", де загинули у вогні 9 осіб, правоохоронці Одеси протягом дня 18 серпня провели обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадима Чорного, в тому числі в готелі "Зірка". Крім самого бізнесмена, затримано ще три людини. Про це повідомляє "Думська".

"У слідчих діях бере участь СБУ. У "Токіо" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали кімнати. Також обшукали належать Вадиму апартаменти, — говорить наше джерело з числа співробітників готелю. — У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще йдуть. Затримані керуюча "Зіркою" Валентина Іванівна і двоє техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом".

Працівники горів готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини поширився до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненамеренный підпал.

"У нас в готелі є маленькі кімнати без вікон. Палити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно зайнялося, ніхто поки що не говорить", — сказав наш співрозмовник.

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

18 серпня оголошено днем жалоби через загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар".
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