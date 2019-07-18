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18 июля 2019, четверг, 17:28 1175
Жизнь 2019-07-18T17:41:03+03:00
Українські Новини
Ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов

Ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов

Деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ученые в Чернобыльской зоне отчуждения опубликовали фото, как деревенские ласточки кормят своих птенцов. Об этом Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник сообщил на своей странице в Facebook.

"Для ласточкиных характерна способность добывать пищу в воздухе, они в состоянии ловить насекомых на лету. У всех ласточкиных стройное, обтекаемое тело и длинные узкие крылья. Клюв короткий и открывается довольно широко. Лапки весьма маленькие, у большинства видов длинные хвосты. Длина тела у этих птиц от 9 до 23 см, вес - от 10 до 60 г", - говорится в сообщении. 

деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018Деревенские ласточки кормят своих птенцов. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, в котором ранее уже встречали необычных животных, орнитологи-любители зафиксировали с помощью камеры множество диких птиц разных видов

А вот ранее зато в зоне Чернобыля зафиксировали 6 видов необычных птиц и несколько крупных животных.

Также ранее в Чернобыльской зоне ученые зафиксировали редких животных. 

Больше новостей о: Животные Птицы Зона отчуждения Чернобыльская зона Ласточки

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