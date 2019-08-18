Несогласование кандидатов в набсовет Ощадбанка поддержали ЕБРР, МВФ и Всемирный банк

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали решение Национального банка по несогласованию 5 из 9 кандидатов в члены наблюдательного совета Государственного Ощадного банка.

Об этом говорится в их совместном заявлении, передают Українські Новини.

"Ключом к этой реформе является введение двух третей независимых наблюдательных советов, как того требует новая статья 7 закона "О банках и банковском деле", принятая Верховной Радой в 2018 году. Ожидается, что новые наблюдательные советы возглавят реформирование государственных банков, в частности с точки зрения их корпоративного управления и разрешения проблемных кредитов. В соответствии с новой статьей 7 новые наблюдательные советы были отобраны посредством процедуры конкурсного отбора и назначены Кабинетом Министров в начале этого года", - говорится в заявлении.

Вышеуказанный закон требует, чтобы Национальный банк официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков.

Таким образом, обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям.

Для независимых членов наблюдательного совета государственных банков эти правовые требования, изложенные в статье 7, также включают строгие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов.

"Мы поддерживаем НБУ в выполнении его обязанностей в этой области", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Ощадбанк переизбрал предправления соратника Яценюка Пышного. Как заявили в НБУ, Ощадбанк продлил контракт с предправления Пышным без проведения конкурса.