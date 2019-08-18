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18 серпня 2019, неділя, 10:55 4
Силові структури 2019-08-18T10:55:02+03:00
Українські Новини
Наркобарона Сільвера екстрадували до Ізраїлю

Наркобарона Сільвера екстрадували до Ізраїлю

Амос Дов Сільвера. Фото: facebook.com/amos.silver
Амос Дов Сільвера. Фото: facebook.com/amos.silver

Громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвера, підозрюваний у створенні міжнародного наркосиндикату, який втік з-під конвою СБУ при спробі екстрадиції до Ізраїлю, але згодом був знову затриманий, був екстрадований в ніч з 17 на 18 серпня.

Про це спікер генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", - повідомила Сарган.

Спікер Юрія Луценка анонсувала появу подробиць найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня СБУ затримала в Києві Сільвера за підозрою в організації міжнародного наркокартелю.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році він в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

За кілька років нелегальний бізнес розширився і почав функціонувати в інших соціальних мережах.

За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторговців поширювалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки.

У синдикат входило понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

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