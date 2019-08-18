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18 августа 2019, воскресенье, 10:30 84
Экономика 2019-08-18T10:30:23+03:00
Українські Новини
У Зеленского намерены изменить два закона в энергетике

У Зеленского намерены изменить два закона в энергетике

Электроэнергия. Фото: Realist
Электроэнергия. Фото: Realist

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров и новоизбранный депутат Верховной Рады Андрей Герус заявил, что на команда Президента намерена поменять ряд законов в энергетике.

Об этом Герус сообщил в интервью изданию "Главком", передают Українські Новини.

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и закон о НКРЭКУ", - заявил Герус.

Он подчеркнул, что в целом новую модель энергорынка, которую запустили 1 июля этого года, они останавливать не будут.

"Это вопрос не остановки, а изменения модели... Когда часто меняется модель рынка, то это не очень хорошо. Поэтому анализируем, как в рамках ныне действующей модели ввести такие изменения, чтобы рынок мог работать в интересах украинских потребителей. Но есть разные мнения, это предмет дискуссии", - отметил представитель президента в правительстве.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что запуск проекта энергомоста "Украина - ЕС" поспособствует увеличению стоимости электроэнергии и что Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России.

Тем временем Герус считает, что цену на электроэнергию можно снизить минимум на 10%.

Больше новостей о: Энергетика НКРЭКУ Андрей Герус Новый рынок электроэнергии

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