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18 августа 2019, воскресенье, 09:10 329
Европа 2019-08-18T09:10:40+03:00
Українські Новини
Мужчина застрелил официанта из-за сэндвича в Париже

Мужчина застрелил официанта из-за сэндвича в Париже

Пистолет. Фото: pixabay
Пистолет. Фото: pixabay

Во Франции клиент ресторана выстрелил в официанта - он рассердился из-за того, что его сэндвич не был приготовлен достаточно быстро, сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на местную прессу.

Полиция заявила, что ведет расследование убийства, которое было совершено в пятницу вечером в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран.

Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор не пойман.

Бригады скорой помощи пытались спасти 28-летнего официанта, который был ранен в плечо, но он умер на месте происшествия.

Его коллеги сообщили полиции, что клиент потерял самообладание из-за долгого ожидания в заведении Mistral, где готовят пиццу и сэндвичи.

Убийство ошеломило как жителей коммуны, так и тех, кто работает в Нуази-ле-Гран.

"Это тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он открылся несколько месяцев назад", - сказала журналистам 29-летняя местная жительница.

Некоторые жители заявили, что в этом районе был зафиксирован всплеск преступности, а на улицах стали чаще торговать наркотиками и злоупотреблять алкоголем.

Как сообщали Українські Новини, в Калифорнии произошел массовый расстрел на фестивале уличной еды.

Ранее кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине в Киеве, а другая группа кавказцев обстреляла плавучий ресторан на Днепре.

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