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17 августа 2019, суббота, 18:55 17
Общество 2019-08-17T18:56:36+03:00
Українські Новини
В Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности отелей и хостелов

В Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности отелей и хостелов

Из-за пожара в отеле "Токио Стар", в Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.
По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.

Позже спасатели нашли под завалами еще одного погибшего

Также в Одессе объявили 18 августа днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар". 

Больше новостей о: Одесская областная государственная администрация Отель "Токио Стар"

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