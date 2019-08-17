В Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности отелей и хостелов

Из-за пожара в отеле "Токио Стар", в Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.



"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.



Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.



Позже спасатели нашли под завалами еще одного погибшего.



Также в Одессе объявили 18 августа днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".