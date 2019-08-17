В Одеській області створять робочу групу для моніторингу діяльності готелів та хостелів

Через пожежу в готелі "Токіо Стар", в Одеській області створять робочу групу для моніторингу діяльності суб'єктів тимчасового розміщення.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала в. о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова.



"З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів з понеділка створимо міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності таких суб'єктів тимчасового розміщення на території міста Одеси та Одеської області", - написала Шаталова.



Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження.



Пізніше рятувальники знайшли під завалами ще одного загиблого.



Також в Одесі оголосили 18 серпня днем жалоби з-за загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар".