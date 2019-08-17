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17 серпня 2019, субота, 17:34 40
Суспільство 2019-08-17T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Одесі 18 серпня оголошено днем ​​жалоби через пожежу в готелі "Токіо Стар"

В Одесі 18 серпня оголошено днем ​​жалоби через пожежу в готелі "Токіо Стар"

Пожежа в готелі в Одесі. Фото: Держнс
Пожежа в готелі в Одесі. Фото: Держнс

18 серпня в Одесі оголошено днем жалоби. Про це сказано у розпорядженні Одеського міського голови №747 від 17 серпня 2019 року.

"На будинках виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, установ та організацій міста буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками", - йдеться в повідомленні.

Також мерія Одеси просить всі підприємства, установи, організації міста незалежно від форми власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.


Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідована. За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження.

Пізніше рятувальники знайшли під завалами ще одного загиблого.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

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