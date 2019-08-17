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17 августа 2019, суббота, 12:53 131
Происшествия 2019-08-17T13:16:11+03:00
Українські Новини
Видео дня: одесский отель после смертельного пожара с высоты

Видео дня: одесский отель после смертельного пожара с высоты

На момент пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе находились 200 человек, при этом тушение пожара было затруднено быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.

Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук во время брифинга, пишет пресс-слжуба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В двухэтажной гостинице на 270 номеров, перестроенной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, а с другой - 72 человека и спасено 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения. Восемь погибших были обнаружены во время тушения пожара", - сказал он.

В свою очередь, замдиректора Павел Афанасьев отметил, что представитель ГосЧС не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года.

"Так что владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГосЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект. Об этом был составлен соответствующий акт недопуска", - отметил он.

Сейчас по факту пожара проводятся следственные действия, а также устанавливаются причины его возникновения.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обещает взять под свой личный контроль расследование обстоятельств пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.

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