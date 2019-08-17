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17 серпня 2019, субота, 15:20 34
Силові структури 2019-08-17T19:18:04+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує службову недбалість ДСНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар"

ДБР розслідує службову недбалість ДСНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар"

Пожежа в готелі в Одесі. Фото: ДСНС
Пожежа в готелі в Одесі. Фото: ДСНС

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування за підозрою посадових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у службовій недбалості, що спричинила пожежу із загибеллю людей в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.


За даними відомства, досудове розслідування розпочали слідчі територіального управління ДБР в Миколаєві за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Вони почали перевірку виконання службових обов'язків співробітниками Головного управління ДСНС в Одеській області при здійсненні ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки.

На даний момент розпочато допити свідків і вилучення необхідних документів. За даними відомства, з 10 госпіталізованих, в результаті пожежі в готелі, ще 4 перебувають у вкрай важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Департаменту попередження надзвичайних ситуацій Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв на брифінгу повідомив, що представник ДСНС не був допущений до перевірки пожежної безпеки готелю "Токіо Стар" в Одесі.

В ніч з 16 на 17 серпня 8 осіб загинули в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Президент Володимир Зеленський має намір особисто проконтролювати притягнення до відповідальності власника згорівшого в Одесі готелю.

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