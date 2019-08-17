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17 серпня 2019, субота, 14:57 19
Події 2019-08-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
У поліції показали, як зараз виглядає готель "Токіо Стар" зсередини

У поліції показали, як зараз виглядає готель "Токіо Стар" зсередини

Пожежа в
Пожежа в "Токіо Стар". Скріншот: YouTube/Поліція Одещини

Поліція одеської області опублікувала відео, де показано, як зсередини виглядає готель "Токіо Стар", в результаті пожежі в якому загинули 8 осіб.

Відео з'явилося на офіційному Youtube-каналі одеської поліції.

На ньому видно, що вогонь знищив стелю, деякі перекриття і меблі. В деяких місцях стеля повністю обвалилася. Стіни і підлоги приміщення покриті кіптявою і попелом.




Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідована .За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження.

Зеленський обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей.

Крім того, в мережі показали, як виглядає згорівший готель "Токіо Стар" з висоти. А також стало відомо, що в липні представника ДержНС не допустили до перевірки пожежної безпеки готелю в Одесі.

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