Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію

Власник будівлі, в якій розташований готель "Токіо Стар", бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч на 17 серпня, внаслідок якого загинули вісім осіб.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - сказав Чорний.

Як повідомляли Українські Новини, на момент пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі перебували 200 осіб, при цьому гасіння пожежі було ускладнено швидким розвитком і розповсюдженням вогню по конструктивним елементам, пізнім повідомленням про пожежу, а також великою кількістю номерів, деякі з яких були навіть без вікон. представник ДСНС не був допущений до перевірки готелю, яка була запланована на липень поточного року.

Тим часом Президент Володимир Зеленський обіцяє взяти під свій особистий контроль розслідування обставин пожежі у готелі "Токіо Стар" в Одесі.

"Відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю", - написав Володимир Зеленський.