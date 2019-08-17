підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію
17 серпня 2019, субота, 13:54 10
Події 2019-08-17T14:03:36+03:00
Українські Новини
Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію

Власник будівлі, в якій розташований готель "Токіо Стар", бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч на 17 серпня, внаслідок якого загинули вісім осіб.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - сказав Чорний.

Як повідомляли Українські Новини, на момент пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі перебували 200 осіб, при цьому гасіння пожежі було ускладнено швидким розвитком і розповсюдженням вогню по конструктивним елементам, пізнім повідомленням про пожежу, а також великою кількістю номерів, деякі з яких були навіть без вікон. представник ДСНС не був допущений до перевірки готелю, яка була запланована на липень поточного року.

Тим часом Президент Володимир Зеленський обіцяє взяти під свій особистий контроль розслідування обставин пожежі у готелі "Токіо Стар" в Одесі.

"Відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю", - написав Володимир Зеленський.

 

Більше новин про: Пожежа в готелі Пожежа в Одесі Токіо Стар Вадим Чорний

Архів
Новини
Суд виправив помилки у рішенні про арешт Гримчака: в суботу його переведуть у СІЗО 14:29
Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі заявив про готовність нести відповідальність за трагедію 13:54
НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів 13:33
Готель
Відео дня: одеський готель після смертельної пожежі з висоти 12:52
Дії НАБУ у справі про "Роттердам+" свідчать про некомпетентність детективів, - Марунич 12:27
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019 17:17
Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні, –  рішення Солом’янського райсуду 13:32
Новий Трудовий кодекс має забезпечити рівноправні стосунки роботодавця та працівника, - HR "Укрлендфармінг" Романенко 12:05
більше новин
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua
У Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків 08:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok