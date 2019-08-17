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17 августа 2019, суббота, 07:30 378
Политика 2019-08-17T07:30:03+03:00
Українські Новини
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин

Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Американский миллиардер украинского происхождения и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани заявил Сэм Кислин, что Петр Порошенко за время пребывания на посту Президента Украины вывел из страны не менее 8 млрд долларов.

Об этом Кислин сообщил в интервью изданию "Страна", передают Українські Новини.

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн долларов", - заявил Кислин.

На вопрос журналиста, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает и вернет, но примерно 6 млрд.

"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами", - сообщил бизнесмен.

Как сообщали Українські Новини, Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета.

Тем временем суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко, а сам Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи.

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