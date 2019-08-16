Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням

На одном из военных полигонов Донецкой области состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующее видео.\r\n\r\nСогласно сообщению, в рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б показали навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи.\r\nПоказ проходил поочередно в составе двух экипажей. Военные показали знания по правилам техники безопасности и навыки нагрузки гусеничной техники на большегрузный трал. Кроме того, участниками демонстрировался алгоритм действий во время подготовки личного состава танковых экипажей к постановке боевых машин, а также аспекты применения путевого минного трала во время прохода машин минно-опасными участками.\r\nВоенные должны были преодолеть 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом и осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнения учебных упражнений по стрельбе.\r\nТакже во время учений прошли эффектные стрельбы штатным артиллерийским выстрелом "с ходу". Согласно условиям выполнения, танкисты загружали боекомплект и по команде начинали движение, осуществляя три пушечных выстрела по движущимся мишеням.\r\nЗанятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению ООС.\r\nКак сообщали Українські Новини, воины ООС сразились за лучший экипаж боевой машины пехоты с огнем и препятствиями. Также в Житомирской области прошли тактико-специальные учения - опубликованы зрелищные фото.\r\nТем временем российские оккупационные войска понесли большие потери из-за неудачного форсирования танком водных преград на Донбассе.