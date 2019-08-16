подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 20:40 23
Силовые структуры 2019-08-16T20:45:02+03:00
Українські Новини
Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням

Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням

На одном из военных полигонов Донецкой области состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующее видео.

Согласно сообщению, в рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б показали навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи.

Показ проходил поочередно в составе двух экипажей. Военные показали знания по правилам техники безопасности и навыки нагрузки гусеничной техники на большегрузный трал. Кроме того, участниками демонстрировался алгоритм действий во время подготовки личного состава танковых экипажей к постановке боевых машин, а также аспекты применения путевого минного трала во время прохода машин минно-опасными участками.

Военные должны были преодолеть 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом и осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнения учебных упражнений по стрельбе.

Также во время учений прошли эффектные стрельбы штатным артиллерийским выстрелом "с ходу". Согласно условиям выполнения, танкисты загружали боекомплект и по команде начинали движение, осуществляя три пушечных выстрела по движущимся мишеням.

Занятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению ООС.

Как сообщали Українські Новини, воины ООС сразились за лучший экипаж боевой машины пехоты с огнем и препятствиями. Также в Житомирской области прошли тактико-специальные учения - опубликованы зрелищные фото.

Тем временем российские оккупационные войска понесли большие потери из-за неудачного форсирования танком водных преград на Донбассе.

Больше новостей о: Военные учения Видео дня Военная подготовка Украинские военные

Архив
Новости
Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням 20:40
Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко
В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей 20:06
Нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки 20:00
Мэр Днипра угрожает рассказать всю правду об аферах Коломойского 19:43
Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина" 19:27
больше новостей
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов 17:36
Арктическая жара: аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике 09:45
больше новостей
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok