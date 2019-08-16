В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей

В вагоне метро заметили мужчину, который очень похож на Президента Украины. Фото двойника опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook. "Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу...", - подписал он фото.\r\nФото: Facebook\/Дмитрий Коваленко\r\nФото: Facebook\/Дмитрий Коваленко\r\nВ сети по этой теме уже появились мемы. "Вова, смотри!", - написано на картинке. \r\nФото: Facebook\/Дмитрий Коваленко\r\nФото: Facebook\/Дмитрий Коваленко\r\nФото: Facebook\/Юрий Акулин\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский выбрал для Офиса Президента картины современных украинских художников. На некоторых из них нарисованы нардепы-пингвины и ларек с шаурмой на фоне высокого здания. Ранее после дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского."Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента. Ранее из-за закона о языке соцсети взорвались обсуждениями новых языковых норм.\r\n