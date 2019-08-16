В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей

В вагоне метро заметили мужчину, который очень похож на Президента Украины. Фото двойника опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.

"Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу...", - подписал он фото.

Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

В сети по этой теме уже появились мемы.



"Вова, смотри!", - написано на картинке.

Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Юрий Акулин

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выбрал для Офиса Президента картины современных украинских художников. На некоторых из них нарисованы нардепы-пингвины и ларек с шаурмой на фоне высокого здания.



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