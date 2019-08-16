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16 августа 2019, пятница, 20:06 53
Общество 2019-08-16T20:15:01+03:00
Українські Новини
В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей

В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей

Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко
Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко

В вагоне метро заметили мужчину, который очень похож на Президента Украины. Фото двойника опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.

"Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу...", - подписал он фото.

Фото: Facebook/Дмитрий КоваленкоФото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Дмитрий КоваленкоФото: Facebook/Дмитрий Коваленко

В сети по этой теме уже появились мемы.

"Вова, смотри!", - написано на картинке. 

Фото: Facebook/Дмитрий КоваленкоФото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Дмитрий КоваленкоФото: Facebook/Дмитрий Коваленко

Фото: Facebook/Юрий АкулинФото: Facebook/Юрий Акулин

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выбрал для Офиса Президента картины современных украинских художников. На некоторых из них нарисованы нардепы-пингвины и ларек с шаурмой на фоне высокого здания.  

Ранее после дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского.

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