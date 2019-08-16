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16 августа 2019, пятница, 19:04 54
Экономика 2019-08-16T20:30:02+03:00
Українські Новини
Латвия проверяет украинские яйца на сальмонеллу, хотя экспорт проходит в обычном режиме

Латвия проверяет украинские яйца на сальмонеллу, хотя экспорт проходит в обычном режиме

Яйца. Фото: pixabay
Яйца. Фото: pixabay

Крупный производитель яичной продукции компания "Овостар Юнион" (Киев) заявляет, что на данный момент поставки яичной продукции в Латвию и другие страны Европейского Союза осуществляются согласно ранее заключенным договорам после того, как Латвия заявила о желании приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Поставки клиентам из Латвии и Европейского Союза идут согласно всем ранее заключенным договорам. Конечно же, мы соблюдаем все необходимые регламенты, и если продовольственно-ветеринарная служба принимает решение остановить дистрибуцию до выяснения или отправить партии на дополнительные исследования, мы следуем процедуре", - сказали в компании.

Отмечается, что через латвийское представительство "Овостар Юнион" реализует яйца и яичные продукты в ЕС, то есть, большинство партий, пересекающих латвийскую границу, идут дальше к грузополучателям в ЕС.

Так, 26 апреля 2019 года в партии, которая направлялась в Португалию, латвийская служба обнаружила сальмонеллу, однако позволила дальнейший транзит груза в страну заказчика.

По словам компании, в Португалии партия прошла повторный анализ на границе и у заказчика, и по результатам повторной проверки сальмонелла не была выявлена.

При этом, по данным RASFF (Европейской системы быстрого реагирования по пищевой безопасности продуктов питания и кормов), среди 675 случаев сальмонеллы, зафиксированных в продуктах, экспортируемых в страны ЕС с 1 января по 14 августа 2019 года, только 7 касались Украины, из которых в 4 случаях она найдена в яичных продуктах.

Согласно сообщению, в 3 есть альтернативные анализы лабораторий, где не было обнаружено сальмонеллу.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии на данный момент проводит в среднем 20 проверок украинских яиц и яичных продуктов в неделю.

"В период с 1 июня по 14 августа 2019 года латвийскими службами было проверено 250 партий яиц и яичных продуктов, ввозимых в Латвию. Эти же партии проходят проверку украинскими службами. И с нашей стороны ни одного случая сальмонеллы не было зарегистрировано, а латвийская сторона сообщила о 4 вышеупомянутых", - прокомментировали в "Овостар Юнион".

В 2018 году 16% выручки компании поступило от продаж продукции в Европе.

Как сообщали Українськi Новини, в июле на 15% подорожали куриные яйца.

По состоянию на 22 июля Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара, пшеницы и сливочного масла в ЕС.

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