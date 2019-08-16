Суркис представил "Динамо" новый тренерский состав

Сегодня, 16 августа президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"На тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе команде был представлен новый тренерский штаб, в который на данный момент вошли: главный тренер — Алексей Михайличенко, помощники: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей). После официального представления новый наставник и его помощники провели с командой первую тренировку", - говорится в сообщении.

Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Олимпик".



Как сообщали Українські Новини, Алексея Михайличенко назначили главным тренером "Динамо".



Ранее "Динамо" объявило об увольнении Александра Хацкевича с должности главного тренера после вылета из квалификационного раунда Лиги Чемпионов от "Брюгге" (Брюссель).

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.