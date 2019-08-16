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16 августа 2019, пятница, 18:37 35
Спорт 2019-08-16T20:30:02+03:00
Українські Новини
Суркис представил "Динамо" новый тренерский состав

Суркис представил "Динамо" новый тренерский состав

Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Сегодня, 16 августа президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"На тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе команде был представлен новый тренерский штаб, в который на данный момент вошли: главный тренер — Алексей Михайличенко, помощники: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей). После официального представления новый наставник и его помощники провели с командой первую тренировку", - говорится в сообщении.

Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Олимпик".

Как сообщали Українські Новини, Алексея Михайличенко назначили главным тренером "Динамо".

Ранее "Динамо" объявило об увольнении Александра Хацкевича с должности главного тренера после вылета из квалификационного раунда Лиги Чемпионов от "Брюгге" (Брюссель).

13 августа "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче, тогда как в первом матче уступило со счетом 0:1.

Больше новостей о: Динамо Игорь Суркис Алексей Михайличенко Тренерский штаб

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