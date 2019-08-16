Обливший депутата Куприя фекалиями мужчина оказался россиянином

Полиция задержала гражданина России по подозрению в нападении на депутата Верховной Рады Виталия Куприя (внефракционный) около Гостомеля Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.\r\n"Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", - говорится в нем.\r\nСогласно обнародованному свидетельству, задержанный имеет гражданство России.\r\nТакже правоохранители нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.\r\nТранспортное средство с иностранной регистрацией изъяли в качестве вещественного доказательства.\r\nНа данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.\r\nПо факту нападения на депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nАвто нападавших.\r\nВ пятницу, 16 августа, неизвестные напали на Куприя около Гостомеля Киевской области.\r\nПо его словам, двое мужчин чеченской наружности и девушка напали на него, облили неизвестной жидкостью и применили баллончик со слезоточивым газом.\r\nПолиция Киевской области ранее заявляла, что двое неизвестных напали на Куприя и облили его жидкостью, похожей на экскременты, после чего скрылись на автомобиле "Опель"\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко. Также задержан мужчина, распыливший слезоточивый газ в лицо Березе.