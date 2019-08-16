Обливший депутата Куприя фекалиями мужчина оказался россиянином

Полиция задержала гражданина России по подозрению в нападении на депутата Верховной Рады Виталия Куприя (внефракционный) около Гостомеля Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.

"Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", - говорится в нем.

Согласно обнародованному свидетельству, задержанный имеет гражданство России.

Также правоохранители нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

Транспортное средство с иностранной регистрацией изъяли в качестве вещественного доказательства.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Авто нападавших.

В пятницу, 16 августа, неизвестные напали на Куприя около Гостомеля Киевской области.

По его словам, двое мужчин чеченской наружности и девушка напали на него, облили неизвестной жидкостью и применили баллончик со слезоточивым газом.

Полиция Киевской области ранее заявляла, что двое неизвестных напали на Куприя и облили его жидкостью, похожей на экскременты, после чего скрылись на автомобиле "Опель"

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко. Также задержан мужчина, распыливший слезоточивый газ в лицо Березе.