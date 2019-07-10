Задержан мужчина, распыливший в лицо Березе слезоточивый газ

Полиция задержала подозреваемого в нападении на депутата Верховной Рады Борислава Березу (внефракционный) в Киеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель полиции Киева.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nПо данным пресс-службы полиции Киева, во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо одному из депутатов Рады слезоточивый газ.\r\nПроисшествие случилось на улице Данькевича в Деснянском районе столицы.\r\nВ полицию поступило сообщение о том, что возле парка "Молодежный" на депутата было совершено нападение.\r\nНа вызов выехала следственно-оперативная группа.\r\nПравоохранители выяснили, что во время встречи с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство.\r\nПравонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.\r\nИм оказался 44-летний местный житель.\r\nСледственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.\r\nРешается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, охрана спасла Березу от Скабеевой на входе в зал заседаний ПАСЕ.\r\nТакже полиция искала злоумышленников, которые напали на приемную народного депутата и устроили дебош. Кроме того, Кадыров пообещал "звонкую пощечину" Березе, если тот не извинится перед российской журналисткой.