Задержан мужчина, распыливший в лицо Березе слезоточивый газ

Полиция задержала подозреваемого в нападении на депутата Верховной Рады Борислава Березу (внефракционный) в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель полиции Киева.

Других деталей он не сообщил.

По данным пресс-службы полиции Киева, во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо одному из депутатов Рады слезоточивый газ.

Происшествие случилось на улице Данькевича в Деснянском районе столицы.

В полицию поступило сообщение о том, что возле парка "Молодежный" на депутата было совершено нападение.

На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что во время встречи с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство.

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Им оказался 44-летний местный житель.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, охрана спасла Березу от Скабеевой на входе в зал заседаний ПАСЕ.

Также полиция искала злоумышленников, которые напали на приемную народного депутата и устроили дебош. Кроме того, Кадыров пообещал "звонкую пощечину" Березе, если тот не извинится перед российской журналисткой.