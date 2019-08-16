Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином

Поліція затримала громадянина Росії за підозрою в нападі на депутата Верховної Ради Віталія Купрія (позафракційний) поблизу Гостомеля Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.\r\n"Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з оприлюдненим свідченням, затриманий має громадянство Росії.\r\nТакож правоохоронці знайшли автомобіль, на якому втекли нападники.\r\nТранспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучили як речовий доказ.\r\nЗараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.\r\nЗа фактом нападу на депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nАвто нападників.\r\nУ п'ятницю, 16 серпня, невідомі напали на Купрія біля Гостомеля Київської області.\r\nЗа його словами, двоє чоловіків чеченської зовнішності і дівчина напали на нього, облили невідомою рідиною і застосували балончик зі сльозогінним газом.\r\nПоліція Київської області раніше заявляла, що двоє невідомих напали на Купрія та облили його рідиною, схожою на екскременти, після чого втекли на автомобілі "Опель"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу через напад на кортеж Порошенка. Також затриманий чоловік, що розпорошив сльозогінний газ в обличчя Березі.