Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином

Поліція затримала громадянина Росії за підозрою в нападі на депутата Верховної Ради Віталія Купрія (позафракційний) поблизу Гостомеля Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні", - йдеться в ньому.

Згідно з оприлюдненим свідченням, затриманий має громадянство Росії.

Також правоохоронці знайшли автомобіль, на якому втекли нападники.

Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучили як речовий доказ.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.

За фактом нападу на депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Авто нападників.

У п'ятницю, 16 серпня, невідомі напали на Купрія біля Гостомеля Київської області.

За його словами, двоє чоловіків чеченської зовнішності і дівчина напали на нього, облили невідомою рідиною і застосували балончик зі сльозогінним газом.

Поліція Київської області раніше заявляла, що двоє невідомих напали на Купрія та облили його рідиною, схожою на екскременти, після чого втекли на автомобілі "Опель"

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу через напад на кортеж Порошенка. Також затриманий чоловік, що розпорошив сльозогінний газ в обличчя Березі.