підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 серпня 2019, пʼятниця, 16:58 23
Події 2019-08-16T17:15:09+03:00
Українські Новини
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином

Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином

Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області

Поліція затримала громадянина Росії за підозрою в нападі на депутата Верховної Ради Віталія Купрія (позафракційний) поблизу Гостомеля Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні", - йдеться в ньому.

Згідно з оприлюдненим свідченням, затриманий має громадянство Росії.

Також правоохоронці знайшли автомобіль, на якому втекли нападники.

Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучили як речовий доказ.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.

За фактом нападу на депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Авто нападників.Авто нападників.

У п'ятницю, 16 серпня, невідомі напали на Купрія біля Гостомеля Київської області.

За його словами, двоє чоловіків чеченської зовнішності і дівчина напали на нього, облили невідомою рідиною і застосували балончик зі сльозогінним газом.

Поліція Київської області раніше заявляла, що двоє невідомих напали на Купрія та облили його рідиною, схожою на екскременти, після чого втекли на автомобілі "Опель"

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу через напад на кортеж Порошенка. Також затриманий чоловік, що розпорошив сльозогінний газ в обличчя Березі.

Більше новин про: Віталій Купрій громадянин РФ Сльозогінний газ Напади на депутатів

Архів
Новини
Генпрокурор Луценко завжди підтримував Гримчака, - Іванов 17:36
Гладковський не задекларував 1,3 млн гривень та авто сина, - НАЗК 17:11
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Гроші на свастику і фестиваль Парубія: Марина Порошенко продовжує роздавати мільйони з бюджету 16:45
Ціна газу для промспоживачів на вересень не змінилася 16:33
більше новин
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам 10:15
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok