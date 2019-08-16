Сытник пожаловался, что Луценко его игнориует - не берет трубку и не отвечает на письма

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко не взял трубку, когда он ему звонил, в то время, как НАБУ откроет новое дело против Луценко

Об этом Сытник сказал в интервью "Украинскому радио", передают Українськi Новини.

"Как таковое сотрудничество (с генпрокурором Юрием Луценко) отсутствует. Я пытался ему позвонить, но он не взял трубку", - заявил директор НАБУ.

В частности, по словам директора НАБУ, генпрокурор проигнорировал его письмо о передаче в бюро для расследования дела судей Окружного админсуда Киева, подозреваемых во вмешательстве в работу госорганов.

В то же время Сытник заявляет, что у него наладилось взаимодействие с заместителем Луценко - специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

"Я никогда о нем (Холодницком) не говорил ни плохого, ни хорошего. Я говорю постоянно лишь то, что без антикоррупционного прокурора все наши расследования не будут двигаться. Когда решения прокуроров были непонятны, например, когда прокурор принимает решение, что собранных доказательств достаточно для передачи в суд, а затем принимает решение, что наоборот, нет состава преступления. Такие решения не способствуют конструктивному сотрудничеству. Сейчас динамика изменилась", - сказал директор бюро.

Он отметил, что взаимодействие НАБУ и САП улучшилось после встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ допросило Луценко.

Тем временем Зеленский не предлагал уйти в отставку Сытнику и Холодницкому.