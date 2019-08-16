В субботу в Украине ночью похолодает до +7, продут грозовые дожди

17 августа в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, только в Винницкой и Кировоградской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Днепропетровской области +10…+15 градусов; днем +18…+24 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +20…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди с грозами, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n16 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине похолодает до +5.\r\nТем временем, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.