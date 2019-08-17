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17 серпня 2019, субота, 06:00 10
Життя 2019-08-17T07:30:02+03:00
Українські Новини
Україна буде однією з найхолодніших у Європі: прогноз погоди на вихідні

Україна буде однією з найхолодніших у Європі: прогноз погоди на вихідні

В той час, як аномальну температуру +34 зафіксували в Арктиці, в суботу, 17 серпня, Україна буде однією з найхолодніших у Європі. Денна температура повітря становитиме +17..+24 градуси. У південній частині та на Сході буде тепліше, +23..+28 градусів.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У суботу в українців буде шанс перетрусити шафи, повитягати і потренувати плащі та навіть пуховички перед новим сезоном. Адже 17 серпня Україна буде однією з найхолодніших у Європі. Чому курточки чи пуховички? Бо на фоні навіть не таких уже й страшних +18+20-ти градусів завіватиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів", - написала вона.

В неділю, 18 серпня, передбачається +24..+29, на Півночі +20..+24 градуси.

Із 19-го серпня, на Спаса тепле, до спеки, літо почне повертатися в Україну знову.

Дощів буде небагато.

"Найближчими вихідними є ймовірність опадів на Півночі та Сході, дотягне місцями до Черкащини, у суботу де-не-де на Заході. Проте ці опади будуть локальними і млявими, таке собі... Більшість території належатиме сухій погоді. Вітер обіцяє бути поривчастим, до сильного, 17 серпня, у суботу", - зазначає Діденко.

У суботу у Києві - холодно, вітряно, +18..+20 градусів. Можливий невеликий дощ.

У неділю, 18 серпня, у столиці потепліє до +23..+24 градусів, без істотних опадів.

Погода: Карта зі сторінки facebook Наталки ДіденкоПогода: Карта зі сторінки facebook Наталки Діденко

19-го серпня, в понеділок, на Спаса, в Києві очікується сонячна і тепла погода, +25..+27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, нинішній липень став найспекотнішим в історії.

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