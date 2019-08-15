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  • Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, - дружина Гримчака скаржиться на затримання чоловіка
15 серпня 2019, четвер, 20:39 108
Політика 2019-08-15T20:48:13+03:00
Українські Новини
Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, - дружина Гримчака скаржиться на затримання чоловіка

Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, - дружина Гримчака скаржиться на затримання чоловіка

Юлія Гримчак. Фото: Facebook/ Юлія Гримчак
Юлія Гримчак. Фото: Facebook/ Юлія Гримчак

Юлія Гримчак, дружина затриманого напередодні за хабар заступника міністра МТОТ Юрія Гримчака, висловила невдоволення у зв'язку з тим, що після арешту її чоловіка сім'я залишиться без коштів до існування, повідомляє "Главред" з посиланням на її заяву в ефірі телеканалу "Наш.Максі-ТВ".

"У нас на сьогоднішній день є виключно тільки трикімнатна квартира. У нас навіть машини немає. Які гроші можуть бути вилучені у нас, я взагалі не розумію", – заявила Гримчак.

За словами дружини затриманого, її фінансове становище дозволить забезпечити сім'ю лише до кінця місяця, а потім вони залишаться без грошей.

"А далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей. Я перебуваю на двох магістратурах, навчаюсь на денному та заочному", – сказала дружина заступника міністра.

Юлія наполягає, що її чоловік "годує всю родину, у тому числі трьох дітей і двох мам, одній з яких 14 серпня видалили пухлину".

"Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, або я не знаю що. Корупціонера знайшли! Я в шоці була", – поскаржилася Гримчак.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.

Також дружина Гримчака заявила, що її чоловік був озброєний пістолетом під час затримання.

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