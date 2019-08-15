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15 августа 2019, четверг, 19:54 65
Общество 2019-08-15T21:30:02+03:00
Українські Новини
Мистическую комедию "Ивана Купала" снимут за 1 млн гривен

Мистическую комедию "Ивана Купала" снимут за 1 млн гривен

Костер. Фото: pixabay
Костер. Фото: pixabay

Государственное агентство по вопросам кино выделит 1 млн гривен на создание короткометражной мистической комедии "Ивана Купала".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 9 августа Госкино заключило с компанией "Фреш Продакшн Ю Эй" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки мистической комедии.

Проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссером и автором сценария ленты является Ангелина Турская, продюсерами - Олег Щербина и Юлия Чернявская.

По сюжету кино маниакальный парень-фотограф едет вместе с маниакальной девушкой-этнографом в село на празднование Ивана Купала, но ряд мистических событий заставляет их понять, что цель поездки все же другая.

Создатели картины планируют завершить производство до декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Госкино опубликовало впечатляющий трейлер скандального фильма про Стуса "Запрещенный". Также возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ.

Тем временем СБУ расследует дело против всех украинских кинопрокатчиков.

Больше новостей о: Ивана Купала Комедия Госкино Украинское кино

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