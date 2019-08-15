Вилучені у Гримчака та його помічника півмільйона доларів сувенірні, - адвокат

Адвокат Тетяна Матяш заявляє, що вилучені у заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його нібито помічника Івана Овдієнка близько 500 тис. доларів є сувенірними грошима.\r\nПро це Матяш повідомила Українським Новинам.\r\n"Це не справжні гроші, а сувенірні. На відео видно, що вони несправжні", - сказала вона.\r\nЗа її словами, у Гримчака і Овдієнка були вилучені особисті кошти, зокрема певна сума на купівлю продуктів у магазині та частина грошових коштів у гривні та 550 доларів.\r\nАдвокат не уточнила, навіщо Гримчаку знадобилося близько 500 тис. сувенірних доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 серпня співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Гримчака за підозрою у шахрайстві на 1,1 млн доларів.\r\nПри цьому в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язана з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.\r\nТакож адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.