Вилучені у Гримчака та його помічника півмільйона доларів сувенірні, - адвокат

Адвокат Тетяна Матяш заявляє, що вилучені у заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його нібито помічника Івана Овдієнка близько 500 тис. доларів є сувенірними грошима.

Про це Матяш повідомила Українським Новинам.

"Це не справжні гроші, а сувенірні. На відео видно, що вони несправжні", - сказала вона.

За її словами, у Гримчака і Овдієнка були вилучені особисті кошти, зокрема певна сума на купівлю продуктів у магазині та частина грошових коштів у гривні та 550 доларів.

Адвокат не уточнила, навіщо Гримчаку знадобилося близько 500 тис. сувенірних доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Гримчака за підозрою у шахрайстві на 1,1 млн доларів.

При цьому в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язана з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.

Також адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.