"Слуга народа" не хочет сохранять комитет Рады по делам ветеранов

Политическая партия "Слуга народа" не намерена сохранять комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Ветераны есть как в составе фракции, так и среди избирателей. Поэтому для защиты их интересов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами. Также, как и пиар на ветеранской теме - все это лишь дополнительный способ политиков нажиться", - говорится в нем со ссылкой на слова руководителя Института гражданских свобод, избранной депутатом Рады по списку "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Отмечается, что закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов – это стратегия партии.

"У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - отметила Третьякова.

Кроме этого, в партии отмечают необходимость создания агентства по координации предоставления льгот, к работе которого необходимо привлекать специалистов из числа ветеранов.

Как сообщали Українські Новини, "Слуге народа" никто не предлагал формировать коалицию.

Также "Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады.