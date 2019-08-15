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15 августа 2019, четверг, 14:54 404
Верховная Рада и партии 2019-08-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" не хочет сохранять комитет Рады по делам ветеранов

"Слуга народа" не хочет сохранять комитет Рады по делам ветеранов

Политическая партия "Слуга народа" не намерена сохранять комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Ветераны есть как в составе фракции, так и среди избирателей. Поэтому для защиты их интересов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами. Также, как и пиар на ветеранской теме - все это лишь дополнительный способ политиков нажиться", - говорится в нем со ссылкой на слова руководителя Института гражданских свобод, избранной депутатом Рады по списку "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Отмечается, что закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов – это стратегия партии.

"У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - отметила Третьякова.

Кроме этого, в партии отмечают необходимость создания агентства по координации предоставления льгот, к работе которого необходимо привлекать специалистов из числа ветеранов.

Как сообщали Українські Новини, "Слуге народа" никто не предлагал формировать коалицию.

Также "Слуга народа" хочет сократить количество комитетов Рады.

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