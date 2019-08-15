подписаться на рассылку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 августа 2019, четверг, 12:56 68
Экономика 2019-08-15T13:02:17+03:00
Українські Новини
Суд отказался приостановить введение граничных тарифов на тепло

Суд отказался приостановить введение граничных тарифов на тепло

Правосудие. Фото: пресс-служба Минюста
Правосудие. Фото: пресс-служба Минюста

Окружной административный суд Киева отказался приостановить действие постановления Кабинета Министров, которым правительство установило предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передают Українськi Новини.

"По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления Кабмина "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг" как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска свидетельствуют о несогласии истца с принятым правительством соответствующим постановлением и являются обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет давать правовую оценку при рассмотрении дела. Отметим, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина", - отмечается в нем.

Сообщается, что истцом, коммунальным предприятием "Уманьтеплокоммунэнерго", не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие просило суд приостановить действие граничных тарифов до вступления в законную силу решения по делу о признании их противоправными.

В мае вступила в действие новая методика формирования платежек на тепло и воду.

Больше новостей о: Кабмин судебный иск Окружной административный суд Киева Тарифы на тепло

Архив
Новости
Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко 13:36 Документ
Криминального авторитета, подозреваемого в убийстве Гандзюк, отпустили в ЕС после полиграфа 13:14
В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение 13:14
Провайдеры начали блокировать сайт "Корреспондент" 13:13
У жены Грымчака во время обысков изъяли телефон, - адвокат 13:01
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости, - департамент здравоохранения 16:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok