Суд отказался приостановить введение граничных тарифов на тепло

Окружной административный суд Киева отказался приостановить действие постановления Кабинета Министров, которым правительство установило предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передают Українськi Новини.

"По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления Кабмина "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг" как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска свидетельствуют о несогласии истца с принятым правительством соответствующим постановлением и являются обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет давать правовую оценку при рассмотрении дела. Отметим, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина", - отмечается в нем.

Сообщается, что истцом, коммунальным предприятием "Уманьтеплокоммунэнерго", не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие просило суд приостановить действие граничных тарифов до вступления в законную силу решения по делу о признании их противоправными.

В мае вступила в действие новая методика формирования платежек на тепло и воду.