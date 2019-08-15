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15 серпня 2019, четвер, 13:01 16
Економіка 2019-08-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Суд відмовився призупинити введення граничних тарифів на тепло

Суд відмовився призупинити введення граничних тарифів на тепло

Правосуддя. Фото: прес-служба Мін'юсту
Правосуддя. Фото: прес-служба Мін'юсту

Окружний адміністративний суд Києва відмовився призупинити дію постанови Кабінету Міністрів, якою уряд встановив граничне значення тарифу на теплопостачання на рівні 1 400 гривень/Гкал на опалювальний сезон 2019-2020 роки у разі обладнання житлового приміщення лічильником тепла для міст обласного значення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передають Українські Новини.

"На думку суду, посилання заявника на порушення норм законодавства при прийнятті постанови Кабміну "Деякі питання захисту прав споживачів комунальних послуг", як на підставу необхідності вжиття заходів забезпечення позову, свідчать про незгоду позивача з прийнятою Урядом відповідною  постановою та є обґрунтуванням майбутніх позовних вимог, яким суд буде надавати правову оцінку під час розгляду справи. Зазначимо, що дана позиція позивача не може бути підставою для вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Кабміну", - зазначається в ньому.

Повідомляється, що позивачем, комунальним підприємством "Уманьтеплокомуненерго", не доведені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіяння шкоди його правам та інтересам і які б зробили неможливим їх захист без прийняття відповідних заходів до прийняття рішення по справі.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство просило суд призупинити дію граничних тарифів до набрання законної сили рішення по справі про визнання їх протиправними.

У травні вступила в дію нова методика формування платіжок на тепло і воду.

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