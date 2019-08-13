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13 августа 2019, вторник, 13:02 48
Экономика 2019-08-13T13:04:33+03:00
Українські Новини
"Уманьтеплокоммунэнерго" просит суд остановить действие предельных тарифов на тепло и горячую воду для городов

"Уманьтеплокоммунэнерго" просит суд остановить действие предельных тарифов на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Коммунальное предприятие "Уманьтеплокоммунэнерго" просит Окружной административный суд Киева остановить действие постановления Кабинета Министров, которым правительство установило предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передают Українські Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска о приостановлении действия постановления Кабмина, которым были установлены предельные значения тарифа на услуги теплоснабжения для населения на отопительный сезон 2019-2020 года. Истцом указано коммунальное предприятие "Уманьтеплокоммунэнерго", ответчиком - Кабмин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд приостановить действие постановления Кабмина от 26 июня 2019 года № 560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" до вступления в законную силу решения по делу о признании противоправным и отмене пунктов 1 и 2 соответствующего постановления правительства.

В свою очередь сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ранее изменилась методика формирования платежек за теплоснабжение и воду.

Тем временем с 1 мая население платит за коммуналку по новым правилам и может заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.

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