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15 августа 2019, четверг, 12:37 391
Общество 2019-08-15T13:00:26+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали, будут ли в следующем году на ВНО проверять новое правописание

В Минобразования рассказали, будут ли в следующем году на ВНО проверять новое правописание

ВНО. Фото: testportal.gov.ua
ВНО. Фото: testportal.gov.ua

Центр оценивания качества образования заявляет, что знание нового украинского правописания не будет проверяться на внешнем оценивании ближайшие 5 лет.

Об этом на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра Валерий Бойко, передают Українськi Новини.

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

При этом, по его словам, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой. 

Как сообщали Українськi Новини, 3 июня в Украине начало действовать новое украинское правописание.

Ранее Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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