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15 серпня 2019, четвер, 12:37 11
Суспільство 2019-08-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Міносвіти розповіли, чи будуть наступного року на ЗНО перевіряти новий правопис

У Міносвіти розповіли, чи будуть наступного року на ЗНО перевіряти новий правопис

ЗНО. Фото: testportal.gov.ua
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua

Центр оцінювання якості освіти заявляє, що знання нового українського правопису не буде перевірятися на зовнішньому оцінюванні найближчі 5 років.

Про це на прес-конференції сказав виконуючий обов'язки директора Українського центру Валерій Бойко, передають Українські Новини.

"У зв'язку з набранням чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, у найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, перевірятися у тесті з української мови та літератури не будуть. Тобто не буде завдань, в яких буде перевірятися правильність написання "проект-проєкт, "кафедра - катедра" і так далі... Це не буде об'єктом перевірки на тесті з української мови та літератури", - сказав він.

При цьому, за його словами, якщо учень буде використовувати новий правопис при виконанні творчого завдання, це не буде вважатися помилкою.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня в Україні почав діяти новий український правопис.

Раніше Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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