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03 июня 2019, понедельник, 10:22 1288
Общество 2019-06-03T12:15:02+03:00
Українські Новини
Новые правила украинского языка действуют с сегодняшнего дня

Новые правила украинского языка действуют с сегодняшнего дня

Письмо. Фото: pixabay
Письмо. Фото: pixabay

Сегодня, 3 июня, в Украине начало действовать новое Украинское правописание, принятое 22 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, передают Українськi Новини.

Согласно постановлению № 437 "Вопросы украинского правописания", Кабинет министров одобрил новую редакцию Украинского правописания 22 мая 2019.

Также сегодня должен быть опубликован финальный текст новой редакции правил украинского языка.

"3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - заявляет Минобразования.

Документ предусматривает также сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

В Национальную комиссию по вопросам правописания, которая подготовила новый документ, вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Как сообщали Українські Новини, в августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Тем временем Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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