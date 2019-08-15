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15 августа 2019, четверг, 10:28 175
Внешняя политика 2019-08-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Новый посол Франции де Понсен вскоре прибудет в Украину

Новый посол Франции де Понсен вскоре прибудет в Украину

Фото:it.wikipedia.org
Фото:it.wikipedia.org

Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсена вместо Изабель Дюмон.

Об этом де Понсен сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он.

Дипломат отметил, что в ближайшее время прибудет в Киев.

27 июля Дюмон в своем микроблоге Twitter сообщила об уходе с должности посла в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО.

В апреле посол Франции возмутилась неуместной шуткой Березовца о пожаре в Париже

Больше новостей о: Франция посольство Франции Изабель Дюмон Министерство иностранных дел Украины Этьен де Понсен

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