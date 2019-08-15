Новый посол Франции де Понсен вскоре прибудет в Украину

Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсена вместо Изабель Дюмон.\r\nОб этом де Понсен сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он.\r\n\r\nГордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine\r\n— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nДипломат отметил, что в ближайшее время прибудет в Киев.\r\n27 июля Дюмон в своем микроблоге Twitter сообщила об уходе с должности посла в Украине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО.\r\nВ апреле посол Франции возмутилась неуместной шуткой Березовца о пожаре в Париже