Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 серпня на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс купівлі – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,85% до 28,0044 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,80 коп. до 28,5288 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,1606 25,4956 28,0044 28,5288 3,50 4,05 Максимальний 25,3300 25,7500 28,2300 29,0000 3,82 5,00 Мінімальний 24,6000 25,3800 27,6000 28,2500 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Тим часом Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Крім того, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.