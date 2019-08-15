підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 10:17 7
Економіка 2019-08-15T11:15:02+03:00
Українські Новини
Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва

Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 серпня на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс купівлі – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,85% до 28,0044 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,80 коп. до 28,5288 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,1606 25,4956 28,0044 28,5288 3,50 4,05
Максимальний 25,3300 25,7500 28,2300 29,0000 3,82 5,00
Мінімальний 24,6000 25,3800 27,6000 28,2500 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Тим часом Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Крім того, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
Рішення знизити ціну газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, щоб область не втратила електроенергію, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Екстрена посадка літака в Підмосков'ї
Майже кукурудзник: У РФ літак екстрено сів на полі кукурудзи через чайок, є постраждалі 10:39
Новий посол Франції де Понсен незабаром прибуде в Україну 10:28
Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва 10:17
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 15:49
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok