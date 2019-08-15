Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 серпня на 8,01 коп. до 25,4956 UAH\/USD, курс купівлі – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 2,85% до 28,0044 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 5,80 коп. до 28,5288 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,1606\r\n25,4956\r\n28,0044\r\n28,5288\r\n3,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,3300\r\n25,7500\r\n28,2300\r\n29,0000\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,6000\r\n25,3800\r\n27,6000\r\n28,2500\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nТим часом Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.\r\nКрім того, гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.