Похолодает до +5 и "розжарится" до +35: синоптик дала предварительный прогноз погоды на Спас и неделю

После изнуряющей летней жары погода в Украине резко изменится и повеет осенью.

Об этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.

"Маковей делит счастье пополам. Потому до 14 августа еще есть надежда, что лето будет вечным, но после Маковея уже понимаешь, что осень, хотя и красавица, скоро придет. Потому как свирепствует на днях жара в Украине, все же резкие похолодания с бешеными холодными грозовыми атмосферными фронтами напоминают нам, что все - преходяще", - написала она.

По словам синоптика, до конца текущей недели холодной будет западная часть, где максимальная температура воздуха не превысит + 18 + 23 градусов, а иногда ожидается даже + 14 + 19 градусов. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, ночью местами похолодает до +5.

Жара продлится на юге, востоке Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, столбики термометров достигнут + 30 + 35 градусов.

В северных областях после рекордных +35 градусов температура воздуха в течение 15, 16, 17 и 18 августа снизится до + 20 + 26 градусов.

Ослабление жары на юге и в восточной части придет в выходные, там ожидается 17-18 августа 24-29 градусов тепла.

"Сильная жара может провоцировать пожары, будьте особенно осторожными с огнем", - предупредила синоптик.

Значительные колебания температуры воздуха, от +35 до +20 градусов, негативно сказываться на здоровье пожилых людей и лиц с сердечно-сосудистыми недугами.

Поэтому, по словам Диденко, нужно пить побольше воды, обязательно обращаться в случае обострения к специалистам и не забывать, что свежий воздух все равно полезнее, чем душная комната. Находясь на природе, не забывать убирать после себя и уважать окружающие цветы, деревья, кусты и все лесное царство.

Дожди и грозы к концу недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях.

"При приближении грозы сразу прячьтесь в помещение, не сидите в воде, позаботьтесь о детях", - напоминает синоптик.

На остальной территории Украины, на севере, в центральных областях и в южной части, будет царить сухая солнечная воздушная масса. Особенно благоприятными будут 17 и 18 августа для отдыхающих на юге, в традиционно курортных зонах, ведь ожидается солнечная сухая погода без сильной жары с температурой воздуха + 26 + 29 градусов.

Следующая неделя обещает быть в Украине преимущественно сухой.

Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде.

Температура воздуха повысится, но сильной жары не предвидится. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче, + 29 + 34 градуса.

Источник: www1.wetter3.de

В Киеве до конца текущей недели температура воздуха предполагается комфортной, в течение дня + 22 + 25 градусов. С понедельника воздух снова начнет прогреваться, и в столице уже ожидается + 25 + 28 градусов.

Осадков в Киеве не предвидится до конца текущей недели и в первой половине следующей. Поэтому в ближайшее время в столице - идеальная погода для прогулок, отдыха и работы на свежем воздухе.

"Маковей прошел, меда и лепешки наелись, впереди - Спаса с его фантастически красивыми яблоками. А уже потом - осень. Чем меньше остается лета, тем больше будем ценить каждый его день, несмотря ни на политическую, ни на синоптической ситуации. Какими бы они ни были. Потому август обещает и всегда приходит, он будет с нами, не сейчас, так через год", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине похолодает до +5.

Тем временем, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.

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