Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3048,2380\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2524,9317\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2600,7122\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,4279\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8724\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2824,8936\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.\r\nА на початку тижня гривня підскочила відразу на 22 копійки.\r\nТакож гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.\r\nТим часом, за даними експертів, український економіка починає вибиратися з кризи. За оцінками Нацбанку, вже в цьому році інфляція повинна знизиться до 6,3%, а в 2020 році — до 5%. А темпи зростання економіки в 2019 році, навпаки, можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше. У 2020-му цей тренд дійде до 3,2% замість скромних 2,9%, що регулятор прогнозував ще навесні.