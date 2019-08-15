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15 серпня 2019, четвер, 08:00 272
Економіка 2019-08-15T08:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня

Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня

Гроші. Фото: Телеграф
Гроші. Фото: Телеграф

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3048,2380
100 доларів США 2524,9317
100 швейцарських франків 2600,7122
1000 ієн 238,4279
10 російських рублів 3,8724
100 євро 2824,8936

Як повідомляли Українські Новини, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

А на початку тижня гривня підскочила відразу на 22 копійки.

Також гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Тим часом, за даними експертів, український економіка починає вибиратися з кризи. За оцінками Нацбанку, вже в цьому році інфляція повинна знизиться до 6,3%, а в 2020 році — до 5%. А темпи зростання економіки в 2019 році, навпаки, можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше. У 2020-му цей тренд дійде до 3,2% замість скромних 2,9%, що регулятор прогнозував ще навесні.

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